Thüringens Justizministerin Beate Meißner (CDU) sieht den Gerichtsstandort Bad Salzungen nicht gefährdet. Bei einem Besuch vor Ort Mitte dieser Woche, sah sich Meißner das Amtsgericht der Kreisstadt auf dem Areal der ehemaligen Schnepfenburg und kam mit Gerichtsdirektorin Anja Schmidt und Bürgermeister Klaus Bohl ins Gespräch. Meißner sagte vor Ort: „Um den Standort müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die Zukunft ist gesichert.“