Man kann es nicht in Zahlen messen, aber in Gesprächen und Wahrnehmungen spüren: Die Situation am Bahnhofsareal hat sich etwas entspannt. Nach etlichen Vorkommnissen, Beschwerden von Bürgern, Lehrern und Marktpersonal hatten sich Polizei und Stadt im Sommer auf mehr Präsenz, niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten und Sprechstunden der Kontaktbereichsbeamten im Mehrgenerationenhaus geeinigt.