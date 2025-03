Bad Salzungen: Wärmewende ist die größte Herausforderung

Pragmatisch und realistisch

Bei den Zielsetzungen passt man sich dem bundesdeutschen Klimaschutzkonzept an und möchte bis 2045 die Treibhausgasneutralität anstreben. „Das ist eine komplexe Aufgabe, die es langfristig umzusetzen gilt“, sagte Andreas Steege von der Target GmbH. Er sieht es als wichtig an, diese Aufgabe in der Stadtverwaltung und im Stadtrat kommunalpolitisch zu verankern. Mit dem Konzept wolle man Klimaschutzakteure zusammenbringen und Synergien nutzen. Was man vorschlage, „sollen pragmatische, realistische und nutzbare Klimaschutzmaßnahmen für die Stadt sein“, machte er deutlich. Als größte Herausforderung sieht er die Wärmewende an. Bei der Erfassung des Energieverbrauchs und der verwendeten Energieträger in Bad Salzungen und den Ortsteilen kam ein ernüchterndes Ergebnis heraus. Der Energiebedarf wird zu über 90 Prozent aus fossilen Brennstoffen (Heizöl und Gas) gedeckt. Herausfordernd wird nach Ansicht von Andreas Steege auch die Verkehrswende. 94 Prozent aller Fahrzeuge in der Stadt fahren aktuell mit Benzin und Diesel.