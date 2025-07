Bei Geldgeschäften ist in der Regel Vorsicht geboten. Stephan Sommerlik, Berater der Verbraucherzentrale Thüringen in Bad Salzungen, warnt aus aktuellem Anlass vor dubiosen Unternehmen, mit denen bereits etliche Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Allein in der vergangenen Woche habe er sechs derartige Fälle gehabt.