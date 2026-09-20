Verlassene, jahrhundertealte Dörfer mit mystisch wirkenden Lehmhäusern in der marokkanischen Sahara, schmale Schotterpisten, die durch das karge Hochplateau des mächtigen Atlasgebirges führen, dazu von Nomaden im heißen Wüstensand gebackenes Brot und von Berbern hergestelltes Arganöl. Alles gesehen und probiert von zwei Reisenden aus Leimbach, die im blauen Campingbus mit unstillbarer Reiselust und großem Fernweh seit vielen Jahren Wege und Orte möglichst fernab allen touristischen Treibens erkunden.