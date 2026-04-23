Er habe beim Bestattungsunternehmer gesessen, mit seiner Freundin, einige Tage nach dem Tod seiner Mutter, erzählt der Mann im Zeugenstand am Landgericht Meiningen. Und er habe fast zeitgleich zwei verstörende Botschaften gehört – dass beim Bestatter eine Verletzung auf der Nase der Toten überschminkt worden sei, und dass just im Krematorium „die Leiche angehalten“ worden sei. „Ich wusste, was das heißt, meine Freundin auch“, sagt der Zeuge. Er ist im Polizeidienst, sie auch. „Anhalten“ heißt im Zusammenhang mit Todesfällen, dass eine geplante Feuerbestattung vorerst nicht stattfinden wird, weil Zweifel an der Todesursache aufgekommen sind.