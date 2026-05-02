Sonnenschein, der Duft von Bratwurst und das Knattern alter Motoren: Das 18. DDR-Fahrzeugtreffen hat am Wochenende einmal mehr gezeigt, wie lebendig die Begeisterung für historische Fahrzeuge aus DDR-Zeiten ist. Zahlreiche Besucher strömten auf das Parkdeck des Goethe-Park-Centers, das sich inzwischen als neuer Veranstaltungsort etabliert hat. Zuvor hatte das Treffen am Ostrock und später auf dem Briese-Parkplatz stattgefunden – dort war es zuletzt schlicht zu eng geworden.