Während unterm Bohrturm in Bad Salzungen gefeiert wurde, arbeiteten sich oben im Nest die Küken aus den Eiern ins Freie: Bereits am Samstagvormittag war das erste geschlüpft, am Abend kam dann das zweite und in der Nacht das dritte. Am Sonntagmorgen „um 6.04 Uhr war es schon wie aus dem Ei gepellt“, wie eine Beobachterin der Live-Webcam im Chat der Stadt Bad Salzungen begeistert feststellte. Zahlreiche Storchenfreunde – weit über die Region hinaus – haben die Ereignisse verfolgt. „So schön, das mitzuerleben; danke der Stadtverwaltung“, schrieb beispielsweise ein ebenfalls begeisterter Nest-Beobachter aus der Schweiz.