Sie verleihen dem Nappenplatz in Bad Salzungen eine ganz eigene Atmosphäre: 14 Leuchtstelen tauchen das Areal in den Abend- und Nachtstunden in ein besonderes Licht. Gesetzt wurden die Lichtpunkte in den Jahren 2003 bis 2005, als der Nappenplatz neu gestaltet wurde. Nun sind die Leuchtmittel in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht und auf LED umgestellt werden. Das Problem dabei: Den Hersteller des Produkts gibt es nicht mehr, weshalb eine Nachbestellung nicht möglich ist.