Ein leibhaftiger Gewinner einer bekannten deutschen Gesangs-Castingshow live und akustisch – mit dem von seinen Fans begeistert gefeierten Auftritt von Andreas Kümmert, an der Gitarre begleitet von Jochen Thoma, bot der Bad Salzunger Kulturverein vor Beginn der Open-Air-Saison auf der Terrasse am Burgsee zum kommenden Stadtfest und Kultursommer noch einmal ein besonderes musikalisches Highlight im urigen Gewölbekeller. Ein überwältigendes Bluesgewitter entlud sich bei dem seit Langem ausverkauftem Konzert über den Zuhörern. Andreas Kümmerts voluminöse, kraftvolle Stimme drückte das Publikum förmlich in die Sitze, ebenso wie sein elektrisierendes Gitarrenspiel.