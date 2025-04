An einem Samstagabend im vergangenen September steht ein Mann in seiner Garage in Bad Salzungen, prüft einen Reifen seines Autos, er will ein Stück aus der Stadt fahren, um einen Spaziergang zu machen. Der Mann ist 88 Jahre alt. Von hinten tritt ein anderer Mann auf ihn zu, legt einen Arm im Würgegriff um seinen Hals, hält ihm eine Schreckschusspistole an die Schläfe, verlangt den Zündschlüssel. Er nimmt ihn, auch die Brieftasche seines sich wehrenden Opfers, setzt sich ins Auto und fährt davon. Der Mann ist 19 Jahre alt.