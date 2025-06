Hinter Jens Kuschmann vom Tanzkreis Werrataler liegen anstrengende Wochen. Als Organisator des Tanz- und Musikfestes kann er zwar auf seine Erfahrungen zurückgreifen, dennoch ist es immer wieder ein Kraftakt, Tanzgruppen und Musikensembles für die Teilnahme zu gewinnen, den Programmablauf zusammenzustellen und ausreichend Unterkünfte für die auswärtigen Gruppen zu organisieren. Doch nun ist es geschafft und Jens Kuschmann freut sich auf das Tanz- und Musikfest, das am 21. und 22. Juni im Rahmen des Bad Salzunger Stadtfestes auf dem Kirchplatz ausgetragen wird. „Eine solche Vielfalt wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, blickt er auf das bunte Programm, das an den beiden Tagen geboten wird. Ob Folklore, Showtanz, Ballett oder Ausdruckstanz – über 30 Ensembles, die weit mehr als 40 Gruppen mitbringen, werden die Besucher begeistern. Alleine am Folkloreprogramm, das am Samstag, 21. Juni, gegen 13 Uhr mit einem Tambet (Reihentanz) eröffnet wird, beteiligen sich rund 200 Tänzer. Aus den Bad Salzunger Partnerstädten Strakonice und Mezökövesd werden die Folkloregruppen erwartet, aber auch das Thüringer Folkloreensemble, die Musikschule Wartburgkreis und das Tanzhaus Benshausen. Immer mit dabei der Tanzkreis Werrataler, zu dessen Repertoire Tänze verschiedener Genres zählen. Am Samstagabend gehört dem Showtanz die Bühne. Bekannte Tanzvereine aus Jena, Eisenach oder Eisenhüttenstadt werden neben regionalen Akteuren ein tänzerisches Feuerwerk abbrennen. Knapp 50 Tänze stehen auf dem Ablaufplan, bevor dann ein DJ aus Berlin Funk auflegt.