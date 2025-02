Aufregung am Bad Salzunger Goetheparkcenter am Samstagabend gegen 17.45 Uhr: Weil ein Transporter auf das obere Parkdeck auffahren wollte, die Fahrerin aber eine Höhenbeschränkung offenbar nicht richtig einschätzte oder übersah, kam es zum Crash. Die Fahrerin mit ihrem Mercedes Sprinter kam die Rudolf-Breitscheid-Straße von unten aus Richtung Bahnhof hinauf, wie die Polizei schildert. Den Angaben zufolge wollte sie nach links auf den Parkplatz einbiegen, geriet dabei an die Metallkonstruktion und riss diese um – derart heftig, dass in der Folge auch der Transporter auf die Seite fiel.