Das Hoffest, das der Feuerwehrverein des Salzunger Ortsteils ausrichtet, gibt es schon lange, erzählt Ronny Schröder, der Ortsteilbürgermeister. Schwer zu sagen, wer es erfand, aber wer vor seiner Heirat nach Unterrohn in Langenfeld 15 Jahre lang die Kirmes angeführt hat, bringt natürlich viel Erfahrung und ein Pfund Routine mit, um so ein Fest zu managen. Er ist dabei ja auch nicht allein. Die zahlreichen Partyteilnehmer bringen normalerweise mit, was sie verzehren und anbieten wollen. Denn traditionsgemäß ist das Event eher eine interne Angelegenheit unter Leuten, die sowieso gut miteinander können. Der Festplatz um den Frauengraben ist eine ruhige Stelle im Ort. Der Fachwerkbau der lang gestreckten, früher zum Gutshof gehörenden und dann aufgeteilten Scheune prägt die eine Seite. Gegenüber wechseln sich Wohngrundstücke mit Gras- und Obstgärten ab, wo manche Einwohner – auch Ronny Schröder – etwas Vieh halten. Hier lässt es sich gut und ungestört im Freundes- und Bekanntenkreis feiern.