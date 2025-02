94 von 100 möglichen Punkten hat das Team des Bad Salzunger Bürgerbüros beim Service-Tacho von Kunden erhalten. 90 Prozent der Befragten waren von der Freundlichkeit begeistert, die Gesamtzufriedenheit liegt bei 86 Prozent. Seit einem Jahr steht am Eingang des Bürgerbüros ein Feedback-Terminal, an dem man nach seinem Besuch im Bürgerbüro eine Bewertung hinterlassen kann. Über 500 Menschen haben das getan. Natürlich anonym – die Stadtverwaltung hat keinen direkten Zugriff auf die Daten. Sie gehen zunächst an die mit der Umfrage beauftragte Firma Qualitize nach Hamburg. Die Umfrage über die Zufriedenheit ist nicht kompliziert, nach ein paar Antworten und Klicks ist man schon fertig. Der gesamte Vorgang sollte nicht länger als 20 Sekunden dauern. Mit etwas Glück wird man für seine Meinungsabgabe belohnt. Jeder 100. Teilnehmer erhält einen 30-Euro-Gutschein, einzulösen bei teilnehmenden Geschäften des Handels- und Gewerbeverein. Der fünften Gutschein ging vor einer Woche an Victoria Schulz-Butz, die die 500. Befragte war.