Schülerinnen und Schüler der Moorgrundschule Gumpelstadt haben gemeinsam mit der Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis eine Landkarte erstellt, die die Stadt Bad Salzungen und ihre Ortsteile abbildet. Unterstützt wurden sie dabei durch Zuarbeiten von Grundschülern der Bad Salzunger Parkschule, der Burgseeschule sowie der Grundschule Tiefenort. Besonders hervorzuheben ist, dass es sich bei der entstandenen Karte um eine Übersicht handelt, die speziell von Kindern für Kinder erstellt wurde.