Schwärmten die Leute bis jetzt vom „Sommerabend am Burgsee“, so kommt nun ein weiteres Format hinzu: Das Ballonglühen am Samstagabend im Bad Salzunger Puschkinpark ist nicht nur ein spektakuläres Finale der 1250-Jahrfeier, sondern genau das, was die Menschen lieben: gute Stimmung, tolle Musik, andere Leute treffen, trinken und essen – bei freiem Eintritt. Und so füllte sich der Park an der Werra bereits ab 19 Uhr richtig gut. Man konnte zwischen den Zehn-Meter-Modellballons entlang spazieren, zuschauen, wie sie auf- und abgebaut sowie angetrieben werden. Hüpfburg, Karussell und Spielplatz zogen vor allem die Familien an. Viele hatten Decken und Klappstühle dabei und es sich im Schatten bequem gemacht.