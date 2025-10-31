Noch ist die Giebelseite des neuen Lidl-Marktes in der Rhönstraße in Bad Salzungen mit einer großen Plane abgedeckt. In etwa zwei Wochen soll sie fallen. Dann erkennt man die gläserne Fassade, die dem Lebensmitteldiscounter viel Licht bescheren wird. Zusätzlich sind in der Seitenwand Richtung Leimbacher Straße Oberlichter eingebaut, die ebenfalls für Tageslicht im Markt sorgen werden. Überhaupt setzt Lidl mit dem neuen Filial-Konzept auf noch mehr Kundenfreundlichkeit, aber auch Nachhaltigkeit.