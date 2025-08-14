Kurz vor Beginn ihres letzten Schuljahres am Bad Salzunger Dr.-Sulzberger-Gymnasium müssen sich die vier Abiturienten noch einmal für ihre Seminarfacharbeit zusammenfinden. Sie nutzen dafür den Konferenzraum der Lokalredaktion in Bad Salzungen und kommen so gleich noch einmal mit dem Autor dieser Zeilen ins Gespräch, der die vier jungen Südthüringer Anfang März diesen Jahres zum ersten Mal traf. Seitdem stehen Melina, Leander, Lucius und Luisa im Kontakt mit der Lokalredaktion. Vor allem Leander Hollenbach, der Anfang Juni ein einwöchiges Redaktionspraktikum absolvierte. Seitdem scheint er in Sachen Berufswahl noch mehr in Richtung Medien zu tendieren.