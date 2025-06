Fünf Plätze, fünf Bühnen, ein bunter Mix aus Livemusik, DJ-Sounds und Tanz und dazu auch noch perfektes Sommerwetter: Das Bad Salzunger Stadtfest kam gut an. Vor allem am Samstag zog es Tausende Menschen in die Innenstadt, die einer langen Partymeile glich. „Das Stadtfest ist phänomenal. Es ist überall was dabei“, bringt es Franziska (52), die das Stadtfest gemeinsam mit ihren Kindern besuchte, auf den Punkt. Besonders begeistert war sie von der Haarkult-Bühne am Entleich, wo unter anderem Küche 80 für eine ausgelassene Atmosphäre sorgte. „Mega Stimmung, guter Ton, gutes Licht, viele Leute – man fühlt sich einfach wohl.“