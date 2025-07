Mit dem Tanz- und Musikfest – eingebettet in das Stadtfest und die 1250-Jahrfeier – hat sich der Tanzkreis Werrataler selbst übertroffen. „So eine Vielfalt hatten wir noch nie“, ist Jens Kuschmann auch Wochen nach dem Event noch begeistert. Doch hinter dem zweitägigen Programm mit mehr als 100 Beträgen steckt ganz viel Vorbereitung. Die Arbeiten verteilen sich auf wenige Schultern, was an der Altersstruktur des Vereins liegt. „Wir haben zwar 70 Mitglieder, aber darunter eben nur etwa 20 aktive Erwachsene“, erklärt Jens Kuschmann. Was die Organisation betrifft, ist Jens Kuschmann ein alter Hase, der von seinen Erfahrungen und Kontakten profitieren kann. Dennoch müssen rund 70 Tanzvereine und Ensemble erst einmal angeschrieben und motiviert werden, für ein Wochenende nach Bad Salzungen zu kommen. Am Ende waren es dann um die 30 Ensemble mit teils mehreren Gruppen. Hinzu kamen die Folkloreensemble aus den Bad Salzunger Partnerstädten Strakonice und Mezekövesd. Sie alle brannten ein wahres Tanz-Feuerwerk ab.