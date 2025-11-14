Zehn Jahre liegt die Eröffnung der Erlebnisinsel am Sole-Reisemobilhafen zurück. Neben dem Piraten-Spiel-Schiff und der 18-Loch-Spielgolf-Anlage sollte ein Floß die Attraktion am Flößrasen werden. Doch die Ponton-Plattform, mit der man mittels Zugsystem vom Wohnmobilstellplatz auf die Insel gelangen sollte, funktionierte nicht lange. Die Fließgeschwindigkeit der Werra in dem künstlich angelegten Seitenarm reichte nicht aus, um Verlandungen zu verhindern. Der Durchlauf wurde immer schmaler. Die Anlegestellen passten nicht mehr – das Floß musste abgebaut werden. Und an manchen Tagen ist der Wasserstand so niedrig, dass man zu Fuß durch den Graben laufen könnte. Kanu-Fahrer können dann nicht anlegen.