Die Stadt Bad Salzungen belohnt Hundebesitzer, die sich der Hundeführerscheinprüfung stellen und diese bestehen. 50 Prozent der Hundesteuer werden beim Nachweis des Bad Salzunger Hundeführerscheins dauerhaft erlassen. Bei 80 Euro Hundesteuer pro Jahr lohnt es sich also: finanziell, aber vor allem sicherheitstechnisch. Denn wer das entsprechende Training absolviert, das der Hundesportverein Tiefenort anbietet, wird auf Alltagssituationen mit seinem Vierbeiner gut vorbereitet.