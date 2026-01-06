„Weil alle Kinder wichtig sind“, so brachten es die acht Sternsingerkinder am Dienstagmorgen im Landratsamt in Bad Salzungen auf den Punkt. Sie waren gekommen, um Gottes Segen und eine wichtige Botschaft ins Haus zu bringen – im Rahmen ihrer Tour, die sie weit durch Bad Salzungen brachte. Unter anderem zur Sparkasse, zum Hospiz und auch zum Klinikum waren die Sternsinger unterwegs. Bei sehr kalten Temperaturen hielten sie tapfer durch für die gute Sache.