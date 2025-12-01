Leise rieselt der Schnee … Das hätten sich viele am ersten Adventssonntag beim Bad Salzunger Adventszauber gewünscht. Bei mäßigen 7 Grad Celsius und grauer Wolkendecke fiel dieser jedoch als Regen vom Himmel.
Graue Wolken und Regen über dem Bad Salzunger Adventszauber konnte die Stimmung nicht trüben. Das Programm war bunt und vielfältig.
