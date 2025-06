Die Planungen für den Umbau des ehemaligen Deutsche-Bank-Gebäudes am Markt in Bad Salzungen in ein stadtgeschichtlich-mediales Zentrum laufen seit Langem. Es gibt ein Konzept, erste Entwürfe und sogar eine Fördermittelzusage. Was aber noch wichtiger ist: Der Stadtrat hat 2023 einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass an diesem Standort ein stadtgeschichtlich-mediales Zentrum entstehen soll. Die drei Etagen sowie ein geplanter Anbau würden ausreichend Platz für das Stadtarchiv, die Stadt- und Kreisbibliothek, einen Versammlungsraum und das Archiv des Museums bieten. Diesem Plan haben in der vergangenen Legislaturperiode die CDU-Stadtratsmitglieder zugestimmt – wenn auch mit Bauchschmerzen, wie es Hardy Herbert damals formulierte. Seine Fraktion war davon ausgegangen, dass das von der Stadt erworbene Bankgebäude für Wohnzwecke genutzt werden soll. Man hatte sich dann aber vom Konzept für ein stadtgeschichtlich-mediales Zentrum überzeugen lassen, zumal es für die damals ermittelten 5,2 Millionen Euro an Baukosten für den Umbau bereits eine Fördermittelzusage gab. Mit Anbau und Ausstattung kommt das Vorhaben allerdings auf rund neun Millionen Euro.