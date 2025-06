Am unfallträchtigen Hämbacher Kreisel soll es künftig definitiv heller werden: Der Hauptausschuss der Stadt Bad Salzungen hat am Mittwochabend einstimmig eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45 000 Euro beschlossen. Ziel ist die gezielte Installation von Straßenbeleuchtung am Ortseingang – als Reaktion auf wiederholte nächtliche Unfälle in der dunkleren Jahreszeit.