Der Hauptausschuss der Stadt Bad Salzungen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der künftigen Organisation der Holzvermarktung des Kommunalwaldes beschäftigt und einen richtungsweisenden Beschluss gefasst. Demnach wird die Stadt zum 1. Oktober 2026 der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Nordthüringen w.V. (FWV Nordthüringen) beitreten und dieser künftig die Koordinierung und Durchführung der Holzvermarktung übertragen.