Es wird gepöbelt, in die Beete oder an die Hauswand uriniert, manchmal fliegen die Fäuste, es fließt Alkohol, und auch Drogen sollen im Spiel sein: Der mit viel Geld hübsch gemachte Platz zwischen Bahnhof und Kaufland hat inzwischen seinen Ruf weg. Doch nicht nur hier scheint es ein Problem mit der gefühlten Sicherheit zu geben. „Auch im Kurgebiet sowie im Umfeld der Schulen gibt es eine Kriminalitätsentwicklung, die uns Sorgen macht und wo die Möglichkeiten des Ordnungsamtes enden“, spricht Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) das aus, was viele Menschen in Bad Salzungen bewegt.