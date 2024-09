Bad Salzungen: Sportlerwahl zum 30-Jahre-Jubiläum startet

Oder machen Sie es wie seit 29 Jahren und füllen Sie den Coupon aus in Ihrer Heimatzeitung aus. Im Sinne der sportlichen Fairness ist es uns ein großes Anliegen, dass alle Kategorien ausgefüllt werden. Pro Kategorie und Stimmzettel dürfen sie einen Kandidaten (einen Nachwuchsathleten und einen Erwachsenen) und eine Mannschaft (eine Nachwuchsmannschaft sowie eine bei den Erwachsenen) notieren. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Anschrift anzugeben. Es besteht die Möglichkeit, die Stimmzettel per Post zu uns zu senden, oder Sie kommen einfach in unsere Redaktion und geben Ihren Stimmzettel ab. Die Adresse: Suhler Verlagsgesellschaft, Andreas Straße 11 in 36433 Bad Salzungen. Bitte beachten Sie, dass uns der Stimmzettel bis spätestens Montag, 28. Oktober, 18 Uhr, erreichen muss. Später eingehende Stimmen, gleich ob sie per Post eingehen oder vor Ort abgegeben werden, kommen nicht mehr in die Auszählung.

Am 2. November werden die Sieger und Platzierten der vier Kategorien traditionell im Rahmen des Sport- und Presseballs gekürt.

Der Kartenvorverkauf startet bereits am 7. Oktober in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Bad Salzungen, Am Stadion 19 , Telefon: 03695/622170; E-Mail: info@kreissportbund-basa.de. Warten Sie nicht zu lange – die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Karten begehrt und die für diesen Tag schmuck hergerichtete Werner-Seelenbinder-Halle schnell ausverkauft sind. Lassen Sie sich den Abend mit einem bunten Mix aus Sport und Kultur nicht entgehen. In einer Tombola winken auch in diesem Jahr lukrative Preise – als Hauptpreis gibt es ein E-Mountainbike zu gewinnen.