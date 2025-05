Antiblockiersystem? Antriebsschlupfregelung? Elektronisches Stabilitätsprogramm? Alles Fehlanzeige! So etwas hatte man früher im rechten Fuß! So spartanisch lenkten früher die Autofahrer ihre Fahrzeuge im Sommer wie im Winter zur Arbeit oder im Urlaub an die Ostsee oder zum Balaton in Ungarn oder gar ans Schwarze Meer nach Bulgarien. Und das Beste: Sie sind angekommen.