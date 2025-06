„Teilnahme-Rekord!“, jubelt die Thüringer Ehrenamtsstiftung. Denn zum 17. Thüringer Schülerfreiwilligentag (SFT) hätten sich im Freistaat so viele Mädchen und Jungen wie noch nie angemeldet: 5631 ist die Zahl, welche die Stiftung am 2. Juni mitteilte. Wenn alle Angemeldeten drei Tage später an den Orten, an denen Gemeinnützigkeit und Mitmenschlichkeit gelebt wird, zugegen gewesen sind, ist das auch die Zahl der tatsächlich Teilnehmenden.