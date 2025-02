Doppelstunde Physik um 14.30 Uhr: Mancher Schüler der Oberstufe stöhnt bei diesem Gedanken. Doch die 90 Minuten, in denen die „Physikanten & Co.“ am Montag in der Aula des Bad Salzunger Gymnasiums witzige Experimente auf die Bühne brachten, hatten nicht viel gemein mit dem normalen Unterricht. Schwer verständliche Wissenschaft leicht und vergnüglich präsentiert – da wird ein Laserstrahl mal eben zum elektrischen Bass, ein großes Fass implodiert und riesige Rauchringe fliegen durch die Luft.