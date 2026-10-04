Vielen in der Region dürfte Johann Gottfried Seume (wenn auch nicht in Details) als Namenspatron des Vachaer Gymnasiums bekannt sein. Dass eine zum geflügelten Wort gereifte Sängerweisheit von ihm stammt, ist schon weniger geläufig. Hannes Knott, der hauptamtliche 1. Beigeordnete der Stadt Bad Salzungen, hatte für seine Begrüßung der Veranstalter, Künstler und Mitmacher bei „Bad Salzungen singt“ am frühen Samstagabend das Original herausgesucht, die erste von insgesamt 26 Strophen, aus denen Seumes Gedicht „Die Gesänge“ besteht: „Wo man singet, lass dich ruhig nieder, ohne Furcht, was man im Lande glaubt. Wo man singet, wird kein Mensch beraubt: Bösewichter haben keine Lieder.“ Ein tiefes „Aha!“ ist erlaubt.