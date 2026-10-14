Wollen wir in den Herbstferien nicht mal was anderes als Basteln und Kino machen? Das hatte sich Jasmin Paul schon vor Wochen gefragt. Sie arbeitet als Erzieherin im Hort der Parkschule, der staatlichen Grundschule in der entstehenden Gartenstadt von Bad Salzungen. Etwas Neues, möglichst etwas Kreatives sollte es sein, und etwas, das zu den Ferien passt, also vor allem Spaß macht. Der Wunsch von Schulleiterin Katrin Eggers fiel ihr ein: Eine eigene Hymne stünde der Parkschule gut zu Gesicht. Die Idee mauserte sich nach und nach zum Produkt. Im Internet fand Jasmin Paul Rüstzeug und Helfer.