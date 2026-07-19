Preisgekrönter Blues- und Texasrock eröffnete den 28. Bad Salzunger Kultursommer am vergangenen Samstagabend und ließ Sitzplätze Mangelware werden: Die Andreas Diehlmann Band, kurz ADB, blies mit glühendem Bluesatem, griffigen Gitarrenriffs und dynamischen Drums die Abendkühle beim Open Air-Konzert von der Terrasse des „Haunschen Hofes“ hinaus auf den Burgsee und sorgte für ausgelassene Stimmung beim Publikum.