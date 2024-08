Im Diako-Seniorenzentrum „Martin Luther“ wurde in der vergangenen Woche das 25-jährige Bestehen der Einrichtung mit einer festlichen Woche samt zahlreicher Veranstaltungen gefeiert. Seit der Gründung 1998 hat sich das Haus zu einem Ort entwickelt, in dem Menschen nicht nur wohnen, sondern ein echtes Zuhause finden, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses.