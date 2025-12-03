Wenn er einen roten Mantel und einen weißen Bart getragen hätte, wäre Tino Richter glatt als Weihnachtsmann durchgegangen: Zur Feierstunde „20 Jahre Salzunger Tafel“ brachte der Chef der Wartburg-Sparkasse ein Geschenk mit, das zur aktuellen Wunschliste der Tafel passt. Weil die Geschäfte gut laufen und das regionale Geldinstitut schon immer ein Herz für die Salzunger Tafel hat, steuert man 5000 Euro für den Kauf eines neuen Kühlfahrzeuges bei. Weitere 2000 Euro hat Tino Richter der Sparkassenversicherung aus dem Kreuz geleiert.