Die Menschen sitzen und stehen gedrängt zwischen Marktcenter und Rathaus von Bad Salzungen und Stück auf den Markt, ohne geschäftiges Treiben, eher freudig erwartend, gespannt, sogar festlich. Für die Christen aller Konfessionen in der Region ist es schon ein besonderes Ereignis, denn Lutheraner und Katholiken haben sich mit der neuapostolischen und der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde zu einem gemeinsamen, musikalisch geprägten Gottesdienst zusammengefunden. Will heißen: Auch die Vokalformationen der Glaubensgemeinschaften und ihre Solisten wirken zusammen und werden von dem Saxofon-Ensemble der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ und der F.L.O.W.-Band unterstützt. So können zum Einstieg die bekannten Glaubenshymnen „Großer Gott, wir loben dich“ und „Lobet den Herren“ in einem starken Klangvolumen aufsteigen und zugleich eine freundliche Sonne einladen.