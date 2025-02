Stolze 28 500 Euro hat die VR-Bank Bad Salzungen/Schmalkalden an Fördervereine von Schulen in Südthüringen und Hessen verteilt. Das Geld stammt aus der Aktion „Gewinnsparen“. Und das geht so: Die Kunden kaufen ein oder mehrere Lose für je fünf Euro und landen so bei der monatlichen Verlosung sowie einer großen Sonderverlosung mit attraktiven Gewinnen. Ein Teil des Spieleinsatzes wird für die Kunden gespart, ein Euro pro Los geht in einen Topf für gemeinnützige Zwecke. 41 Schulen beziehungsweise deren Fördervereine profitieren nun davon. Losglück brauchten sie dafür nicht. Eine Antwort auf die Anfrage der VR-Bank reichte. 54 Schulen aus dem Verbreitungsgebiet der Bank, das bis nach Hessen reicht, hatte das Geldinstitut angeschrieben. Die besagten 41 Schulen haben sich zurückgemeldet und werden so Nutznießer des „Glückspiels“. Ein Großteil der Fördervereine war nun eingeladen, um die Spende offiziell entgegenzunehmen und mehr darüber zu erfahren, wie die VR-Bank Bad Salzungen/Schmalkalden Bildungseinrichtungen und Vereine künftig weiter unterstützen möchte.