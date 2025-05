Bestens vorbereitet stehen Stella und Elias an einem sonnigen Frühlingstag im Jahr 2025 auf dem Schulhof vor ihren Mitschülern der Ersten Stadtschule Bad Salzungens. Die 15-Jährige hält als erste das mit einem Lautsprecher verbundene Mikrofon in der Hand. Denn alle sollen hören, was sie zu sagen hat. Mussten doch bisher sie und andere Mopedfahrer ihr Gefährt vor den Müllcontainern am Rande des Schulhofes ungeschützt abstellen.