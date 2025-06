Karl-Heinz Hollatz und Dieter Venter sind Garagenbesitzer im Wohngebiet „An den Beeten“. Parkflächen entlang der Wohnblöcke sind rar, weshalb auch die Fläche an den Garagen als Abstellmöglichkeit genutzt wird. Nun blockiert schon seit Ende November 2023 ein Schrott-Mercedes einen dieser Parkplätze. Über ein Jahr lang schauten sich die Mieter das an, dann informierte Karl-Heinz Hollatz das städtische Ordnungsamt. „Die Mitarbeiter haben mich an das Umweltamt des Wartburgkreises verwiesen, das dafür zuständig ist“, berichtet der 83-Jährige, der seit 1965 im Wohngebiet „An den Beeten“ zu Hause ist. Nach seiner Beschwerde klebte eine Aufforderung der Behörde an dem Fahrzeug, dass dieses zu entsorgen sei. Die Frist dafür war im April abgelaufen. Den Zettel an der Windschutzscheibe hat jemand abgerissen. Seitdem ist nichts passiert. Was Karl-Heinz Hollatz und Dieter Venter sehr ärgert. Zum einen werde im Wohngebiet jeder Parkplatz gebraucht, zum anderen sollte das Abstellung nicht mehr fahrbereiter Autos auf öffentlichem Raum keine Schule machen.