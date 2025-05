Ein ruhiger Sonntagabend nahm für Anwohner am Nappenplatz ein jähes Ende: Gegen 20.23 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Salzungen zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Was zunächst nach einem größeren Brandereignis klang, entpuppte sich vor Ort als Schwelbrand – mit potenziell gefährlichem Verlauf.