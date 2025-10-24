Ausgefallene Straßenbeleuchtung, verschmutzte Gehwege, Löcher in Straßen: Mit dem Bürgermelder hat die Stadtverwaltung Bad Salzungen ein Instrument geschaffen, um Anliegen schnell an die richtige Adresse zu bringen. Direkt auf der Startseite der Homepage der Stadtverwaltung Bad Salzungen (www.badsalzungen.de) findet man den Button „Bürgermelder“ oben rechts. Klickt man darauf, öffnet sich eine Übersichtsseite mit allen gemeldeten Mängeln sowie einem Button „Neue Meldung“. Hier kann man sein Anliegen schildern und auch Bilder hochladen.