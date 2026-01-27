Fast 20.000 Mitglieder der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden könnten an diesem Mittwoch entscheiden, ob ihr Kreditinstitut den Namen „Nordhessen-Westthüringen“ verpasst bekommt. Tatsächlich dürften aber nur wenige Bank-Genossen aus der heimischen Region den Weg nach Borken bei Kassel auf sich nehmen, wo die Generalversammlung ihrer VR-Bank mit dem Umbenennungsplan stattfindet.