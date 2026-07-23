Im Rahmen einer feierlichen Übergabe hat der scheidende Präsident des Rotary Clubs Bad Salzungen Bernd Krätschmer das Amt offiziell an seinen Nachfolger Hans Heinrich Wiegand übergeben. Damit folgt der Club seiner weltweiten Tradition, die Präsidentschaft an den Beginn des neuen rotarischen Jahres im Juli zu stellen. Wiegand wird nun für die kommenden zwölf Monate die Geschicke des regional und überregional engagierten Service-Clubs leiten.