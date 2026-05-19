Zum ersten Mal öffnete das Kur- und Touristikunternehmen die sonst verborgene „Unterwelt“ des Solebades für die Öffentlichkeit. Und wer den Weg in den Technikkeller wagte, sah schnell: Diese Führung war kein Schaulaufen moderner Badtechnik – sondern ein Blick in den ernüchternden Zustand einer Anlage, die seit Jahren an ihren eigenen Schwächen leidet. Wer die Bilder gesehen hat, versteht nun, warum eine Investition von 16 Millionen Euro unausweichlich ist.