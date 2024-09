Am Stand von Ralf Linse von der Mosterei „Apfeltraum“ aus Dietlas wurde frischer Apfelsaft gepresst, auf der Rollerbahn von Richters Event Service ging es rasant nach unten, Hobbyimkerin Annette Oswald aus Möhra stellte ihre fleißigen Bienen vor, während Mitglieder der Jugendfeuerwehr und junge Kameraden der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzungen ihre Geschicklichkeit demonstrierten. Der Erlebnistag, in den das Kinderfest des Handels- und Gewerbeverein (HGV) Bad Salzungen integriert war, hatte vor allem für die jungen Gäste jede Menge zu bieten. Rund um den Markt war die Innenstadt prall gefüllt mit vielen Ständen regionaler Händler, Institutionen und Vereine, die zum Ausprobieren und Entdecken, Mitmachen und Staunen einluden. Die Eltern und Großeltern wurden in den Geschäften fündig, die am Nachmittag geöffnet hatten. Der Erlebnistag ist der Startschuss der Aktion „Heimat shoppen“, die den Handel in der Stadt stärken will. Schließlich sichert eine lebendige Innenstadt nicht nur Ausbildungs- und Arbeitsplätze, sondern leistet einen Beitrag für eine lebenswerte Gemeinde.