Über viele Jahre war die ehemalige Bowlingbahn neben dem Werraenergie-Stadion ein Schandfleck im Stadtbild. Zerfallene Mauern, Vandalismus und wiederholt auftretende Brände machten das Gelände nicht nur unschön, sondern auch zu einem ständigen Einsatzort für die Feuerwehr. „Jetzt bietet sich endlich die Chance für einen Neuanfang: Der neue Eigentümer möchte dort gemeinsam mit Rewe einen modernen Lebensmittelmarkt errichten“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU/FDP-Stadtratsfraktion.