Ob es die Mittelmeerküste ist oder die Seebäder an der Ostsee, ob es per Fahrrad entlang der Donau geht oder mit dem Kreuzfahrtschiff durch das östliche Mittelmeer – die Menschen aus Bad Salzungen zieht es in die Ferne. Nach Jahren der eher unfreiwilligen Zurückhaltung herrscht bei vielen Menschen Aufbruchstimmung. Die Nachfrage in den Reisebüros der Stadt ist groß.